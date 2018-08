“Esta es la foto que mando cuando alguna amiga me escribe preguntándome “dónde andas?” – aquí!” fue el mensaje que compartió la mujer de 39 años en su perfil, por el que ha recibido más de 1.500 comentarios.

Sin embargo, el mensaje de un hombre despertó la furia de los seguidores de la presentadora, pues le dijo que tenía “senos muy bizcos” y que no era su mejor perfil. Ante este ofensivo comentario, Bahamón decidió poner una historia en su Instagram para responder las críticas, e incluso confirmó que se ha hecho dos cirugías en sus senos.

“¿Les cuento algo? Nunca me han gustado las tetas, ni duras, ni tiesas, ni paradas, ni redondas, ni que salgan del cuello, ni que con un escote se vean más de la mitad. Para la información de todos, las mías son dos veces operadas: la primera vez para rellenar el brasier y la segunda vez para quítarmelas (porque me crecieron mucho y estaba embarazada)” expresó Claudia.

Y el mensaje no terminó ahí, pues compartió una foto con su gran amiga y modelo Catalina Amaya en donde confiesa que es la que más se burla de sus senos y le dice que al abrazarla siente que es “agarrar sus costillas”.

“Me dice que, qué son esas cosas que me cuelgan a mi tan horribles, que me paro y miran para abajo, que me acuesto y cada una se va para un lado. Yo por mi lado, siempre me he burlado de las suyas… parecen dos bolas de navidad colgadas de las clavículas, perfectamente redondas y tiesas” afirmó Bahamón.