Cultura Profética lleva años marcando la vida de sus fanáticos. Ha sido una carrera artística muy interesante, sobre todo unos 2023 y 2024 llenos de trabajo.

Hablaron con Pulzo sobre lo que será su espectáculo en Bogotá, su nueva canción y el trabajo de este 2024:

“Se siente increíble. He vivido muchos años en muy poco tiempo, se siente muy bien, hemos estado en tantos lugares y no solamente por la cantidad, sino por la calidad de lo que hemos vivido. Han sido experiencias profundas y siento que todas han venido en un momento muy genial, en un momento en el que contamos con mucha madurez. Cada ‘show’ que hemos hecho se ha tenido con una conexión increíble con el público y entre nosotros, ahora mismo la conexión es increíble”, afirmó Willy Rodríguez, el vocalista de la banda.

(Vea también: “Los quiero y no estoy borracho”: Feid celebró los tres días más “chimbas” de su vida)

No solo han cantado las canciones clásicas que los fanáticos aman, sino que han llegado con algunas nuevas, entre ellas ‘Lento’, que cuenta con un video muy interesante, protagonizado por un perezoso, que refleja los días que se sienten con mucha pereza.

“Hubo propuestas con un apartamento desordenado y todo así. Esto no es una persona que es quedada, no quiero que sea el estigma, este es una persona de provecho que se levantó un día y que nota que es diferente. Es una canción que habla de esos días que siento que hay que tomarse el día. Hay una línea que dice: ‘Pueden dejarme esto en la puerta y nos vemos luego’, no es que esté mal ni crudo, es que es un día en el que no quiero pensar en el futuro, asegura Rodríguez.

Ahora, Vicente García hizo parte de su carrera desde un inicio, no solo son amigos, sino que hicieron juntos una de las canciones más famosas para ambos: ‘Mi balcón’.

(Vea también: Fanáticos de Maluma, en México, tuvieron pelea campal por culpa de camiseta del cantante)

Muchos fanáticos están emocionados de poder verlos en vivo y los mismos integrantes de Cultura lo dicen:

“Es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Este año conversamos para hacer una gira juntos. Logramos esta fecha, que fue genial. Nos encontramos en República Dominicana y hablamos de tener una segunda colaboración, que me parece perfecto. El tema que hicimos juntos, solo se dio esa porque no teníamos tiempo. Ha sido un momento muy lindo en el ‘show’, es un momento muy especial. No es fácil que una canción logre eso, por eso hay que buscar más. Por ahora nos toca estar juntos en estas dos fechas, en Quito y en Bogotá y aprovechar lo más posible. Cuando se anunció, la gente se volvió loca y se compraron muchos boletos. Va a ser un increíble”, afirma el vocalista de la banda.

Presentación de Vicente García y Cultura Profética en Bogotá

La fiesta inició a las 9 de la noche, cuando García se subió, cantó sus éxitos más grandes y puso a bailar a sus fanáticos con un sonido bastante tropical. El público también se conmovió con canciones como ‘Dulcito de coco’, entre otras.

Finalmente, Cultura Profética hizo presencia en el escenario. Tuvieron un ‘show’ increíble de luces y le dieron al público el momento que más deseaban: su canción con Vicente García, ‘Mi balcón’.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.