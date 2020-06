green

El artista señaló que su visita a la familia de su ahijada no estaba planeada y se registró “hace varias semanas”. De todas formas, sí fue durante la cuarentena.

La versión de Checho Acosta es que él llegó a la casa de los Stevenson, porque salió en el día que tenía pico y cédula, fue a grabar la voz de una canción, en frente a esa residencia, y al terminar lo llamaron.

“Subí, saludé, compartí un momento. Miren que no hay recocha, no hay música; hasta les mame gallo con lo de los tapabocas. Estaba únicamente su familia [la de mi ahijada]. Compartí un rato y me fui”, agregó el intérprete de ‘Pura alegría’ y ‘Checumbia’.

En su aclaración, el artista también se mostró molesto con la gente que anda buscando “siempre la ‘cascarita’ y lo malo” en la vida de los demás, e indicó que si explicó lo del video en el que salió sin tapabocas y sin guardar la distancia con las más de 10 personas que estaban en la reunión es porque, en su palabras: “No me gustan los rollos, los escándalos, las polémicas, ni estar metido en estas vainas. Mi padre me enseñó que hay que ser buen ejemplo para la familia y la sociedad”.

Aquí dejamos la escena de la reunión que le critican al cantante y en la que, según Blu Radio, también estaba la vicerrectora de la Universidad del Atlántico, Mary Luz Stevenson. Enseguida, aparece la grabación en la que el famoso dio su versión: