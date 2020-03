green

En entrevista con ‘Lo sé todo’, Reyes habló de por qué empezó el negocio, pese a todas las críticas que ha recibido, pues algunas personas consideran que no es ni el momento ni el artículo para lucrarse.

“Yo tenía el tapabocas normal, pero me parecía feito para las cosas que yo me ponía. Entonces, me lo cubría con este tapabocas. Y subí un video saludando a la gente, y la gente se volvió loca. Que lo querían, que cómo lo conseguían”, explicó la Dj.

Para los interesados, Marcela señaló que su diseño “Cuesta 90 mil pesos, envío incluido” y que está hecho 100 % a mano.

Antes de aclarar que “nadie está en la obligación de comprar” y que ella nunca ha dicho que su tapabocas “va a prevenir del virus”, Marcela dejó claro que se trata de un accesorio, es decir, debajo toca llevar un tapabocas normal para protegerse y proteger a los demás cuando se presenten síntomas de gripa.

“Simplemente me lo vieron a mí, y pues yo soy comerciante, y no solo ahora […] Soy empresaria y de mi empresa no solo vivo yo, sino viven como 15 empleados que tengo”, finalizó de justificar Marcela Reyes.