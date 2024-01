La actriz Diana Ángel, recordada por su papel de Gabriela Chávez en ‘Francisco, el matemático’, comentó en exclusiva para Pulzo por qué aceptó el reto de participar en este concurso.

(Vea también: Filtran posibles concursantes en ‘La casa de los famosos’ de RCN; varios rechazaron oferta)

¿Cuánto dinero ganará el vencedor de ‘La casa de los famosos’?

“Ya me dieron la autorización de contar, porque esta mañana lo hice en ‘Buen día, Colombia’. En primicia, les digo que son 400 millones de pesos los que ganará el que llegue al final”, dijo la actriz que interpretó a Leticia en ‘La hija del mariachi’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

En cuanto a en qué invertirá el dinero si llega a ganarlo, la cantante de ‘Mujeres a la plancha’ indicó: “Quiero conocer países a los cuales no he ido, con mi mamá y mi hijo. Deseo conocer Francia y, de ahí, París”.

Sin embargo, este no es el único sueño que tiene la artista. “Mi papá era un gran arquitecto; lamentablemente, le dio Covid-19 y falleció. Él construía casas por encargo para muchas personas, y sus obras eran hermosas. Siempre le decía: ‘¿Cuándo nos vas a hacer la casa, papá?’ Una semana después de contagiarse, llegó a Bogotá desde Barranquilla y me mostró los planos de la casa”.

Ángel expresó su deseo de invertir ese dinero en la construcción de los planos de la casa que su padre le dejó, aunque solo sea un sueño.

Lee También

Por otro lado, la cantante abordó lo que no soportaría durante su estadía en ‘La casa de los famosos‘ de RCN: “Yo sé que hay cosas que no toleraría, por ejemplo, el desorden y la falta de colaboración. La pandemia me enseñó muchas cosas; yo era la encargada de lavar, planchar, hacer todo, y no creo que deba ser así. Creo que eso se va a reflejar en el ‘reality’ con las 22 personas que estáremos conviviendo'”.

Diana Ángel fue enfática al mencionar que lo único que no haría sería lavar los baños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.