Una de las tantas personas que le preguntó a la presentadora se animó a formularle la inquietud que desde hace años han tenido muchos hombres colombianos: “¿Te han hecho la oferta de salir en Soho? ¿Lo harías?”.

La periodista barranquillera no tuvo problema en confesar que la reconocida revista la ha buscado en tres ocasiones para protagonizar una de sus ediciones. “Ya saben qué dije”, concluyó Martínez en su respuesta, confirmando así que ha rechazado todas las propuestas que le han llegado por parte de ese medio de comunicación.

Instagram (@melissamartineza)

En cuanto a su vida personal, Melissa reveló a través de sus historias que le gustaría tener dos hijos, pero aún no, y que nunca fue víctima de matoneo cuando hace años era “gordita bella”.

“Mi personalidad no me permitía ni darme cuenta de problemas de peso, yo me veía mujerón”, escribió la presentadora del canal deportivo internacional Fox Sports.