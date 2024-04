Bogotá ha recibido en 2024 varios festivales que han puesto a vibrar a los capitalinos, gracias a los acordes de las guitarras y a los sonidos contundentes de las baterías.

Así como los amantes del rock (y de la música en general) gozaron con las bandas que asistieron al Festival Estéreo Picnic, uno de los más importantes del mundo y que hace parte del circuito Lollapalooza, ahora el turno es para la marea negra y los amantes de la tinta, quienes recibirán el Tattoo Music Fest, evento que llega a su novena edición y regresa a uno de los lugares más emblemáticos de Bogotá.

Corferias recibirá el 18 y 19 de mayo a más de 20 agrupaciones y 200 tatuadores nacionales e internacionales, además de ‘influencers’ que han revolucionado la cultura del ‘tattoo’ a nivel mundial, como lo son @renezz y @The_Black_Alien_Project.

Por el lado de la música, el cartel lo lidera la agrupación californiana The Aggrolites, referentes de la escena del ska y el reggae a nivel mundial. Desde Suecia, llega la agrupación de Black Metal Dark Funeral quienes regresan a Colombia para emocionar a sus seguidores. También, harán parte del festival artistas reconocidos en la escena del metal como Mortiis (Nor), Suffocation (Usa), Unearth (Usa). El Hard Core se hace presente con agrupaciones como Merauder (Usa), Worst (Bra) y Zulu (Usa). Por Colombia se estarán presentando Poison The Preacher, Lost In Darkness, 1nsanic, Keep The Rage, entre muchas otras muestras de talento local.

Los asistentes podrán encontrar sus entradas a través de la página www.tattoomusicfest.co, con valores entre los $ 140.000 y $ 247.000 (a los que les debe sumar un cobro por servicio).

