¿Cuál es la clave del arrollador éxito de BTS en sus 10 años de trayectoria?

Esta es una fecha especial para todos los fans de una de las agrupaciones pop más importantes de los últimos años. BTS cumple 10 años este 13 de junio y su arrollador éxito es digno de estudio, por ello trataremos de analizar que ha llevado a la banda de K-Pop hasta lo más alto.

BTS está conformado por siete chicos, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, Jin y J-Hope se encuentran algo inactivos debido a que por ley, ambos están realizando su servicio militar, los demás están trabajando de manera individual, es decir, cada uno quiere impulsar sus carreras como solistas.

Es debido a este décimo aniversario que en Corea del Sur, el gobierno del país, junto con HYBE (el sello discográfico al que pertenece la banda), están organizando varios eventos en celebración de la agrupación y es que el éxito rotundo de estos chicos ha traído mucho turismo al país, además de ventas millonarias por la venta de los discos y de cualquier tipo de mercancía oficial.

Fue en el 2017 cuando en un momento completamente inesperado, la agrupación se llevó el premio de Mejor Artista Social, quitándole la oportunidad a la superestrella canadiense Justin Bieber, en este momento, la agrupación deja ver su relevancia e impacto mundial.

Este es más un reconocimiento local, pues lo entrega el gobierno de Corea del Sur a quienes hayan contribuido al desarrollo nacional y si, ellos la ganaron y no solo eso, se convierten entonces en los más jóvenes en haberla obtenido.

Dynamite fue el hit del 2020, canción de BTS en la que cantan en inglés y con la que consiguen el puesto más importante de la lista de éxitos. Dynamite también les agregaría otro logro valioso, su primera nominación a los premios Grammy, los reconocimientos más relevantes de la música, y también lograron ser los primeros de una agrupación de K-Pop en lograrlo.

En uno de los logros más importantes de su carrera, los integrantes de BTS fueron invitados a la Casa Blanca por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden; sostuvieron una agradable charla y hablaron de temas como el racismo y la exclusión que la comunidad asiática puede llegar a percibir.

