La 28ª entrega de los Critics Choice Awards, la reconocida premiación que distingue a los mejores logros cinematográficos, televisivos y de ‘streaming’, se transmitirá en vivo por TNT y HBO Max el próximo 15 de enero de 2023, desde el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, en una gala que reunirá en un único lugar a los artistas más destacados del año.

Los nominados a las categorías de TV fueron anunciados hoy por la organización Critics Choice Association (CCA), y por su parte, el 14 de enero se darán a conocer todos los nominados en las categorías cinematográficas.

Los Critics Choice Awards son organizados anualmente por la Critics Choice Association, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá que representa a más de 600 críticos de medios y periodistas de entretenimiento. Los galardones reconocen a las mejores producciones del cine, la TV y el ‘streaming e históricamente, son el indicador más preciso de las nominaciones a los premios Oscar.

Warner Bros. Discovery obtuvo 31 nominaciones, incluyendo 21 para HBO Max (15 de HBO y 6 Max Originals), liderando la lista de nominados, entre los que se destacan: House Of The Dragon, Barry, Euphoria, García!, Hacks, Last Week Tonight With John Oliver, My Brilliant Friend, Station Eleven, The Flight Attendant, The White Lotus Y The Survivor. Warner Bros. Discovery también obtuvo 10 nominaciones adicionales para Warner Bros. Television (Abbott Elementary, Call Me Kat, Young Sheldon Y Harley Quinn), Tbs (Full Frontal With Samantha Bee), Adult Swim Y Cartoon Network Studios (Genndy Tartakovsky´S Primal).