En los comentarios de su reciente post, varios de los usuarios criticaron la forma en que Luisa está afrontando el luto de la muerte de su novio Legarda.

“Muy mal; tu novio acaba de morir y vos recibiendo el sol”, “la viuda más alegre de todo Instagram” o “en serio te veo y no lo creo. No hace nada que murió Legarda y tú no has guardado ni un poco de luto”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de la ‘youtuber’.

Otros, por su parte, defendieron a la celebridad digital y pidieron respeto por su dolor. “En qué parte de la biblia dice que toca vestir de negro y estar encerrado”, dijo una usuaria.

Hace unas semanas, Luisa les había respondido, durante el evento de despedida a Legarda, a quienes la criticaron de no sentir dolor por la muerte de su pareja sentimental.

“Muchas personas se preguntan: ¿Por qué no lloran y no se siente el dolor? Les voy a decir una cosa. Cuando tú en la vida quedas con remordimientos o hiciste algo malo con una persona, lloras. Pero si le entregaste todo, siéntete feliz porque esa persona estuvo en tu vida, y yo me siento feliz y afortunada de que Legarda me haya escogido como su novia”, afirmó la influenciadora en ese momento.

En la foto y el video que publicó este viernes, Luisa lució un traje de baño rosado de dos piezas.

A continuación, las imágenes de la ‘youtuber’ en bikini y algunos de los comentarios de sus seguidores: