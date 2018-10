Legarda compartió el material en Instagram para mostrar un adelanto de su nueva canción ‘Otra Vez’, que al parecer cantará con su novia, según la publicación.

“Hoy terminamos de grabar la canción. ¿Cuándo la lanzamos? #OtraVez“, fue el mensaje que publicó el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’.

Sin embargo, algunos seguidores comentaron que este tipo de videos no son aptos para los millones de menores de edad que los siguen en redes sociales.

“Existe gente ridícula y esta pareja que es sencillamente patética”, “parece un video porno”, “¡más respeto en redes chicos! Recuerden que niños también tienen acceso a esto y ustedes son ejemplo”, “ay parce, cada quien hace su vida amorosa pública o privada”, son algunos de los comentarios que dejaron en el post.

No obstante, otros defendieron el video del cantante y aseveraron que Instagram no es apto para menores de edad. También, pidieron que estrenara rápidamente la canción para poder escucharla y bailarla; “¿Y por qué no la lanzas en esta misma semana? está súper”, “quiero la canción ya”, “Los menores no deben estar en Instagram”, entre otros.

A continuación el video y algunos comentarios: