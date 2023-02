Una inocente fotografía de la presentadora y modelo Melina Ramírez, con su hijo Salvador, fue el pretexto perfecto para ganarse unas cuantas críticas a su labor como madre.

Y es que la vallecaucana decidió publicar un TBT en Instagram en donde, de manera muy cariñosa, recordó a su hijo, que al parecer está con su papá, Mateo Carvajal, exparticipante de ‘Survivor: la isla de los famosos’.

La modelo mostró todo su amor por su pequeño con abrazos, mimos y una foto en la que le da besos en la boca al niño, gesto que fue muy mal recibido por parte de algunos seguidores de la presentadora de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Hasta de “mala mamá” fue tratada Ramírez, que tuvo que salir al paso por las críticas.

“Los hijos nunca se besan en la boca; no es correcto”, publicó en Instagram uno de sus seguidores, a lo que la bella y talentosa periodista, respondió: “Tú tienes tus hijos para decidir qué es lo correcto. Yo tengo el mío para también hacerlo. Esos besos no los cambio por nada en el mundo”.

Sin embargo, los comentarios no pararon ahí: “Si fuera el papá el que le está dando picos en la boca al bebé no se vería ‘normal’, ¿no?”; “‘porfa’ no les den picos a los niños en la boca”, “eso es ser mala mamá, no se le dan besos en la boca a los niños. Es lógico, ¿no?”.

Y es que muchos insisten en que no es una buena idea porque es un comportamiento que un niño no puede detectar como amoroso o si es abusivo de parte de otros adultos.

