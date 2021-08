Maluma está promocionando por estos días su gira de conciertos denominada ‘Papi Juancho Tour’. La semana pasada quiso hacerlo compartiendo un video en el que compilaba varios de los besos que se dio con fanáticas en algunos de sus conciertos.

Las imágenes tuvieron más de 11 millones de reproducciones y en un programa de televisión de España las criticaron fuertemente. Fue en ‘Espejo Público’, del canal Antena 3, donde le dedicaron unos minutos a cuestionar esa forma de proceder del cantante colombiano con sus seguidoras.

La que sentó una posición fuerte en el programa de televisión fue la presentadora Lorena García, quien calificó como asqueroso el acto de besar a jóvenes fanáticas de esa manera, más allá de que se esté o no en pandemia. La conductora española no ahorró descalificativos contra el reguetonero.

“Oye, ya está bien de ver besos, esto me parece horroroso. Ni pandemia, ni no pandemia, esto es una… Incalificable, sexismo puro, asqueroso”, expresó la mujer, citada por AS, cuando en el programa emitieron el video compartido por Maluma. Pero eso no fue todo, ya que García concluyó su intervención acotando: “Mira que Maluma me caía bien, pero no había visto estas imágenes”.

Lee También

Los compañeros de la presentadora la secundaron en su opinión y no vieron con buenos ojos el hecho de que Maluma bese a sus fanáticas en tarima.

“Por muy fan que seas, por mucho que les guste, están invadiendo su espacio y creo que no deberían hacerlo”, concluyó la presentadora.