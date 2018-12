Algunos solo se quedaron en la primera palabra de la descripción: “¿Embarazada?”, mientras otros ni siquiera vieron el post, sino que se centraron en la imagen en la que la famosa aparece con cara de sorprendida, mostrando un monitor de fertilidad.

Por eso, varios usuarios de la red social empezaron a dejarle mensajes como: “Guau, felicidades Cris. Que seas feliz en tu embarazo”.

No obstante, en su escrito la presentadora luego decía: “No, no estoy embarazada”, en mayúscula sostenida.

El artículo continúa abajo

De ahí que, después, unos seguidores también le expresaran que había caído en lo que llamaron una “inocentada” y que les gustaría que ella tuviera una niña, pues ya tiene dos hijos hombres, Daniel y Juan José.

“Ay, por qué nos emocionas así @crisshurtado; yo dije viene una niña. Ay, qué triste, enserio, hasta grité”, indicó una persona; “Criss, uy, no, te pasas. Leí la primera parte y dije: ‘OMG, Criss está embarazada’, y cuando terminé de leer me desilusioné, pero sería muy lindo que fueras mamá nuevamente”, añadió otra. “Ya me imaginaba una muñeca como los hermanos, pero no, pásela por inocentes”, puntualizó una más.

Aquí la fotografía en la que Cristina asegura estar usando el monitor de fertilidad, aunque no se descarta que sea publicidad. Luego, además, compartimos algunos de los mensajes que le han escrito sus fans sobre su supuesto estado de gestación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CRISSHURTADO (@crisshurtado) el 16 Dic, 2018 a las 5:04 PST