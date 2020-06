green

La grabación fue compartida en Twitter por Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, que destacó el compromiso de Sofía Vergara con su ciudad “en los momentos de alegría” y en los que representan un “desafío”.

En su mensaje, la jurado de ‘America’s Got Talent’ les dijo a los barranquilleros que, aunque sea difícil, traten de estar en casa, algo que para ella misma, así sea en su mansión en Los Ángeles, no resulta sencillo: “Me estoy volviendo loca, me estoy ‘soyando’”, dijo.

Gracias, @SofiaVergara, por este mensaje para Barranquilla, que tanto te quiere. Has estado con nosotros en los momentos de alegría, pero también demuestras tu amor por tu ciudad en los momentos que nos desafían. pic.twitter.com/99QTrgOTqx — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 22, 2020

A la fecha, Barranquilla tiene casi 9.000 casos de coronavirus, cerca de 400 muertos y más de 2.000 recuperados.

A pesar de las cifras, los habitantes de la capital del Atlántico parecen no temerle al COVID-19 y arman hasta rumbas frente a la casa sin ningún tipo de protección o distanciamiento social.

La crisis que ha generado el virus también destapó la verdadera cara de Barranquilla, y no la perfecta que pintaban las encuestas, según dijo en una columna la exministra Cecilia López.