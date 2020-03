green

“Sé que estamos viviendo una situación muy difícil, pero me estresa entrar, por ejemplo a Instagram, y ver a tantas personas que sigo estresadas porque ya no saben qué hacer con la cuarentena, que están que se dan contra la paredes, que no pueden ir al gimnasio, que no pueden comer, que no pueden, que no pueden. Y no se han puesto a pensar que somos tan afortunados, porque nos podemos quedar en la casa, tenemos un techo donde pasar la noche, comida, una cama”, fue lo primero que la artista expresó en un video.

Luego, la famosa se puso en los zapatos de aquellos que viven de lo que ganan diariamente y en esta crisis seguro no la están pasando nada bien.

“Versus a las personas que no pueden de verdad [estar en casa], somos muy afortunados y lo que deberíamos es dar gracias. En estos momentos hay miles de familias que trabajan del día a día y no tiene dónde pasar la noche; no saben qué le van a dar a sus hijos de comer. […] Así que mi gente, no nos quejemos tanto, es una invitación. Ya la raíz la podemos tinturar cuando salgamos [de la cuarentena]; las uñas, yo también tengo ya raíz, y ya las podremos organizar; ya podremos ir al gimnasio; ya podremos, si Dios lo permite, continuar con nuestra vida”, reflexionó.

La grabación de Carmen también incluyó un mensaje relacionado con una de las causas que más defiende: los animales. Señaló que los que están abandonados seguro también la “están pasando muy mal” por las medidas por el COVID-19.

“Tantos animalitos que están en la calle en condición de abandono, que también están pasando necesidades porque comen de las sobras y sobreviven de lo que la gente día a día les da”, aseguró.

Aquí dejamos la grabación con el llamado de la celebridad, aunque al tiempo aclaró que así como ahora mostró algo serio, mañana puede exhibir algo divertido o planes que hace durante la cuarentena. El video aparece en una cuenta de Instagram pública, pues en la de Carmen ya no está disponible.