La que resultró afectada por la pelea de @eileenmorenoact y @alejandrogarciaactor fue la actriz y ex reina @eileenroca. Resulta que la confundieron con su tocaya y empezó a recibir mensajes de apoyo, eso sí, le aumentaron seguidores pero el problema estuvo en las notas que recibió su esposo en donde lo trataban de maltratador y hasta amenazado resultó. Días después, la gente se dio cuenta de la confusión y Eileen y su pareja quedaron tranquilos porque el tema sí se les estaba complicando 🤨 #nadasenosescapa #LaRedCaracolTV