El concierto de Shakira en Barranquilla de este viernes 21 de febrero presenta retrasos de más de una hora. La artista se pronunció en redes sociales sobre lo sucedido.

A través de sus historias en Instagram, la barranquillera dijo que ya está lista para salir a tarima. Sin embargo, aseguró que hay problemas técnicos con el montaje, debido a los fuertes vientos que se presentan en la capital del Atlántico.

Pese al mensaje de la estrella colombiana, los asistentes han expresado su disgusto por el retraso en el ‘show’ el cual lleva más de una hora. También se han mostrado bastante inconformes con los promotores, Páramo Presenta, por la situación.

Más de una hora de retraso en Barranquilla y cancela Medellín @shakira apague y vámonos, retírese de una vez por todas

— Let it out so it can breathe (@papefenix) February 22, 2025