La esperada presentación de Shakira en Medellín, programada para el 24 de febrero, fue cancelada, causando una ola de reacciones entre sus seguidores, luego de que el concierto fuera aplazado del domingo al lunes.

Las empresas Páramo y Ocesa, organizadores del evento, emitieron un comunicado explicando las razones detrás de esta decisión, que no fue bien recibida por los fanáticos de la cantante. Según la información oficial, durante el proceso de montaje del escenario, la estructura del techo instalada por la producción local sufrió un daño significativo.

Este inconveniente representaba un riesgo para la seguridad de la artista, su equipo de trabajo y, sobre todo, para el público asistente.

“El promotor y el equipo de Shakira están trabajando en conjunto para evaluar la posibilidad de reprogramar la fecha en el futuro. Sabemos que esta decisión puede ser frustrante para quienes esperaban con ansias el espectáculo, pero la seguridad de todos es nuestra prioridad”, señalaron los organizadores en el comunicado.

Fanáticos, furiosos con la organización del concierto de Shakira en Medellín

Los seguidores de la cantante barranquillera expresaron su descontento en redes sociales, calificando la cancelación como una “falta de respeto” y exigiendo respuestas claras sobre una posible nueva fecha.

Algunos incluso manifestaron su preocupación por los gastos adicionales en los que incurrieron, como pasajes y hospedajes, ante la expectativa del evento.

“¿Molesta? Son miles afectados. Ni siquiera una reprogramación”, “qué tristeza”, “¿Todas estas horas para ese comunicado que salio a decir primero todo el mundo menos ustedes?”, “me suena a sabotaje esa joda. ¡Qué falta de seriedad”, “me acaban de romper un sueño de toda mi vida”, “o sea que el techo se cayó por un error humano, en los mismos humanos que ustedes contrataron para hacer el montaje. Eso no suena a “fuerza mayor” y la gente que gastó tiquetes de avión y hotel; y que reprogramó para un día extra por ustedes, merece una indemnización económica”, “que falta de respeto eso parece un sabotaje primero el cambio de la fecha y luego esto. Más bien quién no ha dejado hacer el concierto de Shakira en Medellín increíble todo lo que ha sucedido porque por lo menos no aclaran que va a pasar con las boletas que ya adquirimos”.

¡No de verdad! Toda una falta de respeto y no sólo con los que vivimos en Medellín sino con las miles de personas que vienen de otras ciudades. Toda una artista de estas y con una logística tan cagada. Yo si doy por perdida esa plata.https://t.co/bFvbdBWi5K — Cata Montoya Posada  (@CatamontoyaP) February 21, 2025

Perdón a los del concierto de shakira de medellin por echarles la sal haciendo mi tweet comparando con el concierto de nodal , la verdad si les fue peor a los que compraron tiquetes, pagaron hotel , pasaron fechas, cambiaron permisos y ya no tendrán concierto — Mónica RestreM 🔪👩‍🦰 (@MonicaCirujana) February 22, 2025

Qué vergüenza, que falta de respeto, que poca programación, profesionalismo, organización! Para el concierto de #Shakira en #Medellín cancelación de un evento, por temas LOGÍSTICOS! NO TIENE PRESENTACIÓN. — Maca. (@camibermu1) February 21, 2025

Por otro lado, los organizadores informaron que quienes deseen solicitar la devolución de su dinero pueden hacerlo a través de la plataforma Eticket, donde se brindará información detallada sobre el proceso de reembolso. A pesar del malestar causado, la expectativa sigue latente, y los fans de Shakira esperan que la artista y su equipo logren encontrar una solución que les permita disfrutar de su ídolo en Medellín en una nueva fecha.

