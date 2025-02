Shakira llenó el Metropolitano, después de seis años de no pisar este estadio. La artista agradeció por ese momento y expresó que es un sueño cantar en su casa ante 50 mil personas.

Aunque, el lunar del concierto se dio por los raponazos de algunos ladrones al interior del evento, que entristecieron a asistentes del ‘show’, también se vieron momentos emotivos como ver a Sasha y Milan cantar los temas se su madre y a Nidia Ripoll, quien sigue siendo su mejor fan.

Dona Nidia Ripoll singing along to “Antología” at Shakira’s hometown concert in Barranquilla! ❤️😭 #LMYNLWorldTourpic.twitter.com/ZTLBqVtHfV

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 21, 2025