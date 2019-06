green

El concierto será el miércoles 20 de noviembre en el Royal Center de la capital, después de una década de haber pisado tierra colombiana.

Keane está de regreso luego de más de 7 años de espera con un nuevo sencillo titulado ‘The way I feel’, el primer corte que presenta la agrupación de su próximo álbum de estudio ‘Cause and Effect’, el cual estará disponible desde el próximo 20 de septiembre.

El grupo se mantuvo fuera de escena tras el lanzamiento de ‘Strangeland’ (2012). En ese periodo, el vocalista Tom Chaplin lanzó dos discos como solista.

En el concierto de Keane en Colombia los miembros de la banda compartirán las historias detrás de cada canción y las experiencias que han tenido desde su formación, así como sus éxitos más reconocidos como ‘Somewhere Only We Know’, ‘Everybody’s Changing’ y ‘This Is The Last Time’.

Los valores de boletería y fechas de venta estarán disponibles en los próximos días en www.tuboleta.com.