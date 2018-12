El actor, quien nació en Chicago (EE. UU.) y en enero próximo cumplirá un año más, ha mantenido un bajo perfil desde hace un tiempo, de ahí que no se sepa mucho sobre él.

De acuerdo con IMDb, cuando niño, Mason participó en otras películas como ‘Just in time’ (1996) y ‘Gattaca’ (1997). Más grande, el actor también hizo parte de producciones como ‘El problema con Dee Dee’ (2005) y ‘Golf en el Reino’ (2010).

A continuación puedes ver algunas fotos recientes del protagonista de ‘Daniel, el travieso’:

