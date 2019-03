“¡Así es Tuti! 💗 ¡Lo mejor para los dos, mucha luz y amor!”, fue lo que respondió la ‘youtuber’ exesposa de Sebastián en la publicación que él comenzó con: “La mujer no tiene que exigir; debe recibir todo lo bueno por derecho propio, siempre y cuando trate y se trate a sí misma como lo que es, lo más grande y bello de este universo”, y que continuó con estas frases para su actual pareja:

“Por eso pongo esta foto [la de Alejandra] hoy, porque en esa cara he encontrado muchísima alegría y tantas cosas lindas y reales; sin anular, rechazar, quejarme o dejar de agradecer todo lo que ha pasado en mi vida hasta hoy”.

Más adelante, el artista además hizo una invitación a las mujeres a no criticar ni juzgar. Y aunque su texto generó varias reacciones, lo dicho por Tuti fue una de las cosas más comentadas por sus seguidores.

Muchos destacaron la actitud de la exesposa del intérprete, mientras un par creen que ella ya no debería opinar en las publicaciones de él.

“@tutivargasm me encanta tu actitud”, “demuestras que todo lo que ha pasado en tu vida no ha sido en vano, porque aprendiste y creciste como ser humano. Soltar, dejar ser, vivir y dejar vivir”, “al ver esto pienso que eres una mujer demasiado valiente, resiliente y cero rencorosa” y “hay cosas, historias en las cuales hay que cerrar ciclos y esto es algo que no permite hacerlo. ¿Opinar? Cada cosa en su lugar y por respeto a ti y a esa pareja no tendría nada que hacer por aquí”, fueron algunos de los mensajes.

Aquí compartimos la publicación de Sebastián para la presentadora, y luego el comentario de su ex y de otros seguidores sobre el hecho de que Tuti haya comentado el post.