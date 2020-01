View this post on Instagram

Que vivan los días descomplicados y despelucados, no necesitas ser perfecta para ser grandiosa! #pjlovers🖤 🍌🍌 #pecosa mensajes de aaay cómo cambia sin maquillaje en 3, 2, 1 …🤪😁✌🏻 pero saben cuánto me importa? Jajajaja 0,00,0,000 me gusto con maquillaje y sin él 😉 cuantas se atreven a subir una foto así natural sin filtros, ni maquillaje? 🙋🏻‍♀️ que cambió sin maquillaje! Clarooo que cambio , todas cambiamos, Y? Cual es el problema para eso es no? Para cambiar, para resaltar nuestros rasgos o atenuar los que no nos agraden tanto. Lo importante es ser feliz con él y sin él, y yo les confieso amo estar así. Y salgo a la calle sin pena ❤️ #meamonatural @meamomaquillada💄