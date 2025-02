El actor, comediante y generador de contenido más importante de Latinoamérica regresa a Colombia y esta vez con su nuevo Stand Up Comedy “De quién es la Arepa”. Con su característico humor, el venezolano presentará este ‘show’ de su gira Marko 2025 Tour en Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Marco Pérez, mejor conocido como ‘Marko o Marko Música’, es un venezolano nacido en Caracas el 4 de abril de 1987. Saltó a la fama a través de las redes sociales, en las que comparte videos cortos de sus obras teatrales y ‘sketches’ cómicos.

Su actuación en vivo tendrá una dosis de comedia para reírse de la idiosincrasia que une a los colombianos y venezolanos desde la crianza. Son esas similitudes de a ambos países en la vida diaria. En este espacio, Marko cuenta sus experiencias personales de su pasado, presente y futuro con las que el público colombiano seguramente podrá identificarse.

“Me apasiona ponerle este nombre a mi ‘show’, porque habla como los colombianos y venezolanos somos tan exactos en el tema. Yo escribí lo que nos conecta a ambos en positivo, quiero llevar este ‘show’ a una especie de reconexión de hermandad. La respuesta es de los dos, los venezolanos tenemos nuestra arepa, la abrimos y le metemos todo lo que está en el plato”, dijo en diálogo con Pulzo.

El humor de Marko se caracteriza por ser irreverente, sarcástico y muy cercano a la realidad de su público. Sus personajes y ‘sketches’ suelen abordar temas cotidianos de una manera divertida y original, lo que lo ha convertido en un referente de la comedia en las redes sociales.

“Trato siempre de hacer un ‘show’ muy actual, es de 2 horas y un poco más, trato de desconectar a mi público de las cosas negativas que están pasando, actualizándome en las redes, trato de llevar a invitados a cada ciudad. La idea es ir confirmando artistas”, señaló sobre lo que vamos a encontrar en su espacio.

Cuál fue el susto que tuvo Marko con TikTok

Precisamente, uno de los aspectos de este artista fue el ‘boom’ que aprovechó con la novedad de que TikTok en Estados Unidos podría desaparecer. Allí hizo una parioda junto a Lele Pons y en pocas horas se convirtió en tendencia en redes sociales.

“TikTok me llevó a lugar donde Instagram no me lo iba a permitir, por el algoritmo. TikTok es el que hace llegar mi trabajo, me conocen a través de esa plataforma; sin embargo, está en un periodo incierto y no sabemos qué va a pasar, todos queremos que no se vaya. Hice una parodia con Lele mostrando lo que nos pasaría si llega a desaparecer”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.