A través de las redes sociales, ‘La negra candela’ aseguró que el comediante que salió hace unos años de ‘Sábados felices’ estará en un proyecto cinematográfico junto al a la estrella de Hollywood, Antonio Banderas.

Tal y como explicó la periodista de entretenimiento, Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como ‘Alerta’, está en Estados Unidos, grabando la película ‘La venganza del moro’, la cual es protagonizada por el actor español.

Incluso, ‘La negra candela’ lanzó el dato curioso de que Lozano no tendrá un papel de comediante, pues indicó que su rol “no tiene nada que ver con el humor”.

En la conversación que tuvo la periodista con el comediante, Lozano contó que su personaje es secundario y se llama ‘Moro’, al cual ha tratado de darle un pequeño toque de humor, pese a que es una película de drama.

“El papel mío se llama ‘Moro’, es un papel secundario al protagonista, él lo salva de un percance que el hombre tuvo y se asocia con él para destruir a la banda que eliminó los amigos de él”, le dijo ‘Alerta’ a la periodista.

