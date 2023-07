Las redes sociales, aparte de servir para comunicarse con otras personas o subir lo que pasa en su día a día, son un negocio que hoy en día genera unas cantidades de dinero que, para muchos, son absurdas.

Este es el caso de la ‘influenciadora’ Angie Brand, quien en un video que subió a su Instagram reveló la cantidad de plata que puede llegar a ganar en un mes por el contenido que sube a una polémica red social.

En el video, la joven de 19 años muestra pantallazos de sus ingresos mensuales, los cuales siempre están desde los 45 mil a 50 mil dólares, lo que equivale a aproximadamente a 189 millones de pesos colombianos.

Ella hizo eso por la pregunta que le hizo un seguidor: “Ayer dijiste que no dirías cuánto ganabas, pero vi una noticia de la cuánto ganas, ¿es verdad?”, a lo que Brando contestó lo siguiente:

“Amor, la verdad yo dije eso, pero no me había dado cuenta de que en una página habían subido mis ganancias, y pues bueno, me voy a abrir con ustedes y les voy a contar”.