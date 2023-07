Uno de los mayores misterios del mundo de los ‘influencers‘ digitales es el valor de sus ganancias. ¿Cuánta plata reciben por los videos que comparten en plataformas como YouTube, por ejemplo? ¿Es posible que puedan vivir de esta actividad?

En el estudio internacional titulado “Making a Living in the Creator Economy: A Large-Scale Study of Linking on YouTube”, en el que participaron investigadores de España, Países Bajos y Australia, se analizó cómo los creadores de contenido buscan construir su presencia en línea en diversas plataformas y ampliar sus fuentes de ingresos.

Entre los hallazgos de esta investigación está que los canales que se sitúan entre 100.000 y un millón de seguidores generan un promedio de 16.346 dólares estadounidenses (67.503 pesos colombianos, aproximadamente) de beneficio anual.

Los que se sitúan entre uno y diez millones de seguidores generan un promedio de 165.892 dólares (685.080 pesos colombianos, aproximadamente) anuales. Y los canales con más de diez millones de seguidores generan un promedio de 1.707.446 dólares anuales.

Para conocer estos datos fue necesario examinar 153.000 canales “profesionales” de YouTube, cada uno de ellos con al menos 100.000 suscriptores a finales de 2019. Dentro de la muestra, la mayoría de los creadores se encuentran en los niveles inferiores de la “curva aspiracional” que representa la distribución del éxito en el mercado de los creadores.

Otra de las conclusiones es que YouTube “prospera como un sistema de medios altamente desigual, gracias a la presión económica que ejerce sobre sus creadores: para optimizar la visibilidad de los videos, que depende del algoritmo de la plataforma, y poder generar así más beneficios publicitarios, el creador se ve en la necesidad de generar un determinado volumen de contenidos y con una determinada frecuencia”.

También se conoció que la economía de los creadores en países como India, el mayor productor de videos en la muestra, o como China, que presenta características distintas en comparación con el mundo occidental, donde es más común utilizar los enlaces que acompañan a los videos para tratar de explotarlos en otras redes sociales.

“Estas diferencias demuestran cómo las esferas nacionales y lingüísticas se están desarrollando a diferentes ritmos y en direcciones diversas dentro del amplio contexto de un sistema de medios en plataforma”, dice el estudio.

Finalmente, esta investigación internacional sobre YouTube concluyó que solamente una pequeña fracción de los canales de esta plataforma de videos puede esperar ganar un salario decente a través de los ingresos por publicidad, mientras que la popular web de videos prospera gracias a la presión económica que ejerce sobre sus creadores.