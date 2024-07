Claudia Bahamón ha sido reconocida por los premios India Catalina como mejor presentadora de ‘reality’, categoría en la que compitió contra Andrea Serna, pero fue finalmente la huilense quien ganó.

(Vea también: Famosa participante de ‘Masterchef’ terminó siendo familiar de Claudia Bahamón; es actriz)

Y es que estar en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ le ha dado una gran visibilidad y junto a los jurados se ha convertido en la imagen oficial del programa.

Sin embargo, a pesar de su talento, hace parte de la generación de las presentadoras que llevan muchos años en la televisión y algunos usuarios le han pedido que se retira del programa para que le dé espacio a otras personas.

Ante esto, Bahamón no se quedó callada y decidió contestar respecto a lo que pensaba de dicho comentario:

“Lamento decirte que quien debe dar un paso al costado eres tú porque yo seguiré. Besitos”, descartando por completo que se va del programa y asegurando que estará en las próximas temporadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)

(Vea también: Cuál es la enfermedad de Claudia Bahamón, de ‘Masterchef’, que le duerme parte del cuerpo)

Claudia Bahamón no ha sido la única presentadora a la que le han pedido que se retire. De hecho, Ana Karina Soto ha tenido que aclarar en repetidas oportunidades que no se va del canal ni de los programas en los que está actualmente, mientras el canal no decida sacarla, y estará el mayor tiempo posible porque es un trabajo que le apasiona.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.