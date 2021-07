Claudia Bahamón se ha convertido en uno de los íconos de ‘Masterchef’, de Canal RCN. La conductora del concurso de gastronomía de famosos volvió a mover las redes sociales.

En esta ocasión, lo hizo con unos comentarios en publicaciones del Instagram de Frank Martínez, a quien antes le respondió duro por una afirmación del humorista.

Los usuarios entraron en la conversación en la cuenta personal del antioqueño, que tiene más de 332.000 seguidores en ese espacio digital.

‘Masterchef’: qué dijo Claudia Bahamón de quién va a salir

La conductora del programa respondió a una usuaria que dijo que ojalá el humorista no saliera del programa, con un comentario que dio para múltiples interpretaciones sobre quién saldrá.

“Obvio que lo van a sacar jajajajajajajjajaajajajajajaj todos salen!”, afirmó la presentadora acerca del futuro del humorista y del resto de famosos en el programa.

Esta es la imagen de ese comentario, en el que queda claro que al final del programa todos terminarán fuera:

Uno de los usuarios aseguró que Bahamón hizo un “spoiler” del próximo capítulo del concurso de culinaria del Canal RCN, donde un participante es eliminado cada fin de semana.

No obstante, en otro de los comentarios de esa misma publicación, Frank Martínez aseguró que espera el regaño “en presente” de la huilense, a lo que ella le respondió.

“¿En serio? En el colectivo imaginario estamos en presente. Tú aún no sales. Emanuel aún no sale. Es más, ¿salen? No se sabe si sales tu primero o él”, escribió en broma.

Todo esto hace parte del picante y la promoción que hace Claudia Bahamón del programa en medio de su interacción con los participantes en las redes sociales, donde las interpretaciones quedan al orden del día.