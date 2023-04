Un nuevo capítulo en la novela de la separación de Shakira y Gerard Piqué surgió en las últimas horas, luego de que el medio catalán asegurara que la actual novia del exfutbolista habría cometido una infidelidad recientemente.

Aunque la nota ya no aparece en su portal, al parecer la borraron, en Google quedó el registro de cómo aparecía. Esta fue titulada ‘Clara Chía podría haber mantenido una relación secreta con un entrenador de fútbol’ y en la descripción se hablaba de que todo podría estar relacionado con el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, también español.

Lo que llamó la atención fue que en su publicación Sport citó una supuesta versión del medio El Comercio, que indicaba que todo se había mantenido en secreto hasta el momento.

“Varios medios como El Comercio apuntan que Clara Chía podría mantener una relación secreta con Pep Guardiola, entrenador de fútbol del Manchester City y extécnico del FC Barcelona. De esta forma, sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente. Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard Piqué, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barça”, se leía en la nota de Sport.

Posteriormente, el diario deportivo hizo referencia a una aparente infidelidad por parte de Chía, quien, según el medio, se habría vengado de un engaño que habría cometido Gerard Piqué.

Pulzo hizo el ejercicio de buscar el origen de los rumores en El Comercio de España y en El Comercio de Perú, pero en ninguno de los medios se encontró la nota citada por Sport.

Las especulaciones abrieron un debate en redes sociales, donde diferentes medios hicieron referencia al tema y le dieron crédito a Sport. Horas después de que circulara la información, el portal eliminó la nota y ya no se encuentra en su página.

