green

“Me he hecho ya 3. Me arreglé la nariz, tenía una reducción del 37 % de respiración. Entonces me hice una turbinoplastia, creo que se llama. Ese mismo día me hice una bichectomía y después, una lipo”, expresó Jiménez en ‘La Red’.

La bichectomía es la reducción de grasa acumulada en los cachetes y es un procedimiento que Jessi Uribe dijo al programa quería hacerse y que se arrepiente de no haber tomado la decisión.

“Me gusta entrenar, como muy bien, hago dieta, pero estar sentado y comer a deshoras no te deja bajar ese ‘gordito’. Hice todas las dietas que me recomendaron, me veía flaco, estético, súper bien, pero el gordito del busito no bajaba. Incluso entré al quirófano con 78 kilos y salí con los mismos 78”, agregó el cantante de música popular al programa de chismes de Caracol TV.

Por último, el artista dijo que no está en contra de ninguna cirugía estética, pero sí de los excesos. “La ciencia y la tecnología avanzan en posto de la humanidad. Si puedes hacerte una corrección, desde que sea algo prudente, me parece genial”, finalizó Yeison Jiménez.