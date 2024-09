Después de que el pasado 17 de agosto se llevó a cabo el allanamiento de un apartamento de Ciro Quiñónez por secuestro, él relató las incidencias detrás de esa engorrosa e inesperada situación.

¿Cuántos apartamentos y locales tiene Ciro Quiñónez?

El cantante de música popular afirmó en su conversación con ‘La red’ que tiene ocho apartamentos amoblados y dos locales que tiene en arriendo, como parte de un negocio familiar en Cúcuta.

“Fue lo que le dejé a mi mamá allá para que ella se entretuviera, para que ella tampoco estuviera como sin hacer nada”, contó el artista sobre sus propiedades en Norte de Santander.

¿Qué dijo Ciro Quiñónez sobre secuestro en su apartamento?

“Nosotros sabemos lo que hacen los huéspedes adentro porque se le hacen aseo semanalmente y vemos que no hayan drogas, que no hayan armas o sea, nos cuidamos mucho en eso en el aseo, en estar muy precavidos, pero pues no sabemos lo que hace la gente de puertas para afuera es muy difícil saber o cuidar las intenciones de toda la gente que uno le arrienda”, indicó en un principio.

“Cumplieron con todos los papeles, pero resulta y pasa que las personas que estaban viviendo ahí estaban involucradas en un secuestro“, aclaró sorprendido por el delito en el que acabó metido.

De ahí, el nortesantandereano recordó cómo se enteró de la incautación por parte de la Policía en su apartamento, después de que su madre le informó en un momento inesperado.

“A mí se me hizo raro que mi mamá me llame a la una de la mañana. Nunca. Si mi mamá me llama a la una de la mañana es porque algo pasó, yo tengo claro eso. Cuando me llama mi mamá, me habla normal y cuando dice la tercera palabra se suelta en llanto”, contó.

Precisamente, explicó que las autoridades no estaban enteradas de que esa propiedad le pertenecía al artista, algo de lo que se dieron cuenta al ingresar para el procedimiento.

“La Policía, era como la inteligencia, ellos no sabían de que esa era la casa de Ciro Quiñones, sino tenían una propiedad. Cuando van entrando y ven los cuadros de Ciro es que ahí empiezan como a preguntar pero cuando empiezan a preguntar ya habían agarrado a todo el resto de huéspedes, los tenían encañonados, los tenían contra el piso, entraron tumbando puertas, tumbando todo lo que se apareciera, que es el debido proceso de ellos, pero, para tristeza de la Policía y el proceso, los delincuentes habían abandonado el inmueble”, indicó.

Quiñónez afirmó que recibió una disculpa por todo lo sucedido de parte de estos funcionarios, ya que los daños fueron de aproximadamente 5 millones de pesos, los cuáles él acarreó. Lo cierto es que las autoridades le ofrecieron algunas recomendaciones.

“Me dieron más ‘tips’ como para ser un poquito más estricto en el arriendo y no volver a pasa todas estas cosas, se me pusieron a la orden para cada inquilino que llegue, mirarle antecedentes muy profundos”, explicó.

Lee También

¿Quién es Ciro Quiñónez?

Ciro Quiñónez es un cantante de música popular cuya carrera ha crecido en los últimos años con éxitos como ‘Regalada sales cara’, ‘Dolida’ y ‘Justo ahora’, entre otras que le han dado reconocimiento.

“Gracias a Dios, en Cúcuta creo que soy un icono de la música y saben que nunca me he visto envuelto en nada de cosas raras”, afirmó el artista sobre la fama que tiene en su ciudad natal, por lo que a pesar de lo sucedido no fue señalado entre sus coterráneos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.