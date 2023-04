De acuerdo con CNN, el hombre a quien la revista People eligió como el más ‘sexy’ del año 2022 fue rechazado sin ninguna explicación en algún momento de su vida.

“Siento que he vivido cosas peores, creo que preferiría que me hicieran ‘ghosting’ porque puedes inventarte la historia que quieras. He vivido el lento deterioro de las respuestas de mensajes de texto, y simplemente sabes que la persona se está alejando casualmente”, dijo Chris Evans en una entrevista reciente citada por CNN .

El artista contó que cuando vivió la situación encontró la forma de darle una solución para sentirse mejor para poder sobreponerse: “Te cuentas a ti mismo una historia, lo que tengas que hacer para seguir adelante”.

Es una expresión que viene del término ‘ghosting’ que se utiliza cuando una persona se desaparece de una relación sin dar ninguna explicación aparente.

Incluso, algunas veces de un día para otro la persona con la que está saliendo lo elimina de sus redes sociales y eso también cuenta como ‘ghosting’, una práctica que ha existido siempre, solo que hoy en día hace referencia a las “relaciones fantasma”, de ahí el nombre por ‘ghost’, fantasma en inglés.

Según las declaraciones recogidas por el portal de noticias, el actor explicó que aborda la comunicación en una relación con sensibilidad.

“No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación, me encanta el amor. Soy un poco sentimental. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Ante una buena canción, una bonita puesta de sol, sí, mis emociones brotan”, reveló el protagonista de Marvel.