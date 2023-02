El ‘Día de San Valentín’ el actor Chris Evans, recordado por su interpretación del Capitán América, hizo pública su relación con la también actriz Alba Baptista. Aunque los rumores iniciaron hace casi un año, las celebridades no habían confirmado su relación, que estaría más sólida que nunca.

A través de un video y varias fotos juntos, el estadounidense de 41 presumió a su novia de 25. Aún se desconocen los inicios de su historia de amor, sin embargo, medios internacionales especulan que se podrían haber conocido en Europa por temas laborales.

¿Quién es Alba Baptista?

Aunque forjó, desde hace algunos años, una carrera en la televisión de Portugal; la actriz nacida en Lisboa, de madre portuguesa y padre brasileño, dio salto a la fama de Hollywood en el 2020 con su protagónico en la serie de Netflix ‘La monja guerrera’.

Alba Baptista, quien celebrará este 10 de julio sus 26 años, sigue siendo una estrella en ascenso, sus más recientes participaciones fueron en películas como ‘Nothing Ever Happened’, y la nominada al Óscar, ‘Mrs. Harris Goes to Paris’. Para muchos fanáticos del actor, no sería extraño que esta sea la pareja indicada para que él, como siempre ha querido, pueda iniciar un hogar y una familia.