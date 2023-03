Carmen Cecilia Rivera Navia, más conocida como ‘Chichila‘, es una actriz nacida en Pitalito, Huila, quien desde muy niña hace parte de la televisión nacional en toda clase de novelas y programas infantiles.

(Le puede interesar: “Hemos pasado por todas”: Chichila Navia dio consejo sobre cómo llevar un matrimonio)

Su primera participación fue en el programa ‘Oki Doki’, que fue trasmitido durante cinco años, desde 1992 hasta 1997. Allí comenzó su reconocimiento, pero también su problema por el sobrepeso que tuvo de niña.

En entrevista con su esposo, el también actor Santiago Alarcón, ‘Chichila’ se refirió a diversos temas sobre el sobrepeso y la gordofobia, un término utilizado para referirse al odio y rechazo a personas que tienen más kilos de los normales por el simple hecho de estar en esa condición.

Los problemas comenzaron precisamente en su casa, ya que se manejaba mucho el tema de “no se vaya a engordar” o “no coma tanto que eso no es tan bueno”, según le decía su mamá.

“Mi mamá era la primera en decirme ese tipo de cosas y yo me di cuenta ya de grande cuando fui a terapia. Ella es buena mamá pero me juzgaba mucho, incluso al punto de ponerle cadenas al sitio donde se guardaban las golosinas y de poner una mujer desnuda con sobrepeso en la nevera para no llegar a ese nivel”, dijo la actriz.

Además, agregó: “Era como si algo estuviera mal conmigo. Me hacían sentir como si yo tuviera la culpa de ser así y por ese mensaje me comencé a sentir mal conmigo misma“, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Alarcón (@santialarconu)

De hecho, este problema se tradujo también a enfermedades ya que con el paso del tiempo y sintiéndose culpable por la situación, comenzó a sufrir de depresión y de bulimia.

‘Chichila’ perdió papeles por su peso

En su trabajo la condición no era muy diferente, ya que su sobrepeso le hacía perder muchas oportunidades laborales. “Yo ya me resigné a obtener un papel protagónico, por ejemplo, porque no estaba dentro de los estándares de belleza que se piden. Muchas veces incluso iba a hacer ‘castings’ y grababan mi interpretación para mostrárselas a las mujeres que se iban a quedar con el papel“, decía y agregó “yo les decía ‘al menos contrátenme para entrenarlas'”, cerró jocosamente.

Ya luego comenzó un proceso de aceptación y explicó: “Ya hubo un punto donde no me importaba y aplicaba para los personajes que fueran así, gordos, y estaba bien con eso“.

Lee También

¿Cómo superó ‘Chichila’ Navia sus problemas de autoestima?

El proceso no fue fácil, según explicó, ya que cuando quedó embarazada subió muchos kilos que iban a ser muy difíciles de bajar incluso después de dar a luz. Ante esto, “encontré a una doctora que me ayudó en el proceso y me funcionó muchísimo. También encontré a mi esposo que demuestra lo enamorado que está y eso hizo que mi autoestima subiera y me sintiera más cómoda conmigo misma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Navia (@chichilanavia)

Novelas más importantes de ‘Chichila’ Navia

Cecilia Navia ha aparecido en varias producciones a nivel nacional. La más reciente fue ‘La primera vez’ de Netflix, en la que hizo un papel de profesora. Sin embargo, se le recuerda más por su paso en ‘Escobar, el patrón del mal’ del canal Caracol, ‘Garzón vive’ de RCN y un papel muy querido pero que salió rápidamente del aire en ‘Pa quererte’.