green

“Number 2 is in the oven” (El numero 2 está en el horno), con este mensaje el delantero azteca dio a conocer a sus seguidores la noticia del segundo embarazo de su esposa. El primer hijo de la pareja nació apenas en junio del año pasado.

Luego del anuncio fueron muchos los comentarios de excompañeros y amigos del goleador, uno de los más llamativos fue el de su compatriota Jonathan Dos Santos quien le escribió: “Felicidades, estuviste con todo en la cuarentena eh”.

Hernández y Kohan empezaron su relación a finales del 2018 luego de la participación del futbolista en el Mundial de Rusia de ese año. Posteriormente, el mexicano y la australiana se casaron en marzo del 2019 en Estados Unidos.

Unos meses después se conoció que su primer hijo llegaría a mediados del año pasado y que se llamaría Noah.

Actualmente el deportista milita en Los Angeles Galaxy de la MLS, equipo con el cual firmó a comienzo de este año y con el que no ha podido tener mucha competencia por la emergencia que se vive con la pandemia del COVID-19.