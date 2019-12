“Ya me mamé de estas payasadas que Martín y Santiago me han tenido durante 25 años”, dice al comienzo de la grabación Molina, antes de expresar unas palabras a De Francisco y Moure: “De todas maneras yo les agradezco, porque me dieron a conocer a todo un publico, todos mis televidentes, toda la gente”.

Luego de agradecer también a quienes lo han seguido durante estos años, ‘El cerdo’ lamentó que ‘Doña anciana’ siga trabajando con los dos creadores de ‘La tele’, “porque ella tiene su campo abierto”, pero dijo que ella seguirá disfrutando y “ahí la cogerán un poquito de ‘distrabe’, pero ahí cada cual busca lo que mejor se merece”.

Al final, se despidió con un “Chao, chao, iguazos hijuepuerca. Nos veremos en otra próxima oportunidad”.

Cuando Pulzo le preguntó a qué se dedicará ahora, Carlos Molina dijo que “por el momento no puedo dar declaraciones” y que lo único que quería era difundir el mensaje de su video, por ahora.