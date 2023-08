Antes de un cambio clave dentro del desarrollo de ‘Yo me llamo’ en esta temporada, hubo una particular presentación que no pasó desapercibida entre los jurados del ‘reality’ de la televisión colombiana.

Amparo Grisales, que pasó una gran vergüenza por la audición del hijo de un artista famoso que lo imitó, estuvo involucrada en una determinación con un concursante cuya historia conmovió a los expertos.

El capítulo 17 del concurso de Caracol Televisión arrancó con la presentación de un hombre, del que mostraron la labor a la que se dedica por fuera del ámbito musical.

Video de celador en ‘Yo me llamo’, el viernes 18 de agosto

El hombre arrancó su historia con el relato de su camino como guardia de seguridad, aunque explicó que la vena artística empezó a moverse con fuerza en su vida por una casualidad.

Lo curioso es que el tema surgió por una casualidad entre sus amigos más cercanos, sin que tuviera mayor preparación para llevarlo a cabo, pero sí con el interés por avanzar con éxito.

Incluso, sus primeros pasos fueron por el lado del ‘hip hop’ cuando era más joven, pero desde los 14 años tuvo que trabajar en múltiples labores y un allegado lo encaminó a la vigilancia.

El participante explicó que desde hace 7 años lleva a cabo la labor como celador, aunque hace menos tiempo empezó una imitación que llevó a cabo con éxito frente a los jurados.

¿A quién imitó celador en ‘Yo me llamo’?

El hombre interpretó al español José Luis Perales con la canción ‘¿Y cómo es él?’, en una presentación en la que dejó en evidencia la manera en la que ha estudiado a su personaje y, al tiempo, la inexperiencia en escena.

Los errores provocaron que César Escola le diera su negativa, mientras que las cualidades motivaron el voto positivo de Amparo Grisales y de Pipe Bueno para el vigilante que se lució en tarima.

Lo curioso surgió cuando el hombre les contó que era guardia de seguridad, lo que de paso provocó que el intérprete de ‘Cupido falló’ soltara un comentario sobre el asunto.

“A la seguridad le falta seguridad”, afirmó en tono jocoso el cantante de música popular, que al final invitó al concursante a confiar más en su capacidad para avanzar con éxito.

Ahora, el imitador de José Luis Perales tendrá que prepararse para una nueva aparición frente a los jurados con la idea de obtener el paso a la fase definitiva de la competencia.