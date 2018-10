View this post on Instagram

Me he disfrutado cada paso ser tu mamá, mi responsabilidad más hermosa, con la presencia de papá Dios seguir criando un hombre conforme al corazón De Dios, que cada victoria que logres sea fiel de testimonio de la persona a quien sirves, que cada tropiezo sea de aprendizaje porque eres humano y no perfecto pero en cada piedra hay una enseñanza, que siempre te enfoques en lo bueno, que siempre vivas contento, siempre aprendiendo, siempre esforzándote y jamás perdiendo Humildad, que no busques felicidad en alguien, ya eres feliz en Cristo y buscas a alguien para compartir tu felicidad y soy feliz de verte porque es ver el amor De Dios por mi en ti … te amo @martineliasjr tu sonrisa lo más hermoso tu sonrisa