La superestrella canadiense fue la invitada más reciente al famoso segmento del programa del presentador inglés, y mostró una actitud desparpajada, alejada de lo que algunos pueden pensar sobre su personalidad.

Desde el comienzo, Céline dejó claro que este sería un ‘Carpool’ divertido, cuando con cada frase que decía James comenzaba a cantar una canción que contenía alguna de las palabras que pronunciaba el conductor.

Más adelante, interpretó varios ‘hits’ de su carrera, incluido ‘It’s All Coming Back To Me Now’, durante el que le dio un beso en la boca a Corden.

Las ocurrencias llegaron luego, cuando James le dijo que regalara algunos de sus zapatos por la ventana, y al final, al recrear la famosa escena de ‘Titanic’ en la punta de una embarcación, mientras interpretaba el éxito ‘My Heart Will Go On’.

Todo el ‘Carpool Karaoke’ de Céline Dion se puede ver en el siguiente video: