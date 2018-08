El sueño más grande de Ramírez era ser bailarina de ballet, por lo que llegó a intentar ser la más delgada y así conseguir la estética que la danza clásica requería. Ramírez dice que ella quería “entrar a un molde” en donde no podía entrar, cuenta en una entrevista para ‘La Red’.

La actriz de ‘La reina del flow’ confesó que hacía mucho ejercicio, comía muy poco, casi no dormía y tomaba bastantes laxantes. También explicó en el programa que comer, no ir al gimnasio y no sudar la hacían sentir culpable.

La mamá de la artista se percató que algo no andaba bien con el peso de su hija y la llevó a un especialista para conseguir ayuda. Después de esto, fue diagnosticada con “anorexia nerviosa”, enfermedad que ella considera que puede ser prevenida y que califica como una afección muy difícil de llevar, narra en el show.

La solución para este sufrimiento fue el amor y la paciencia de la madre de Ramírez. Un día la sentó y esperó a que se comiera lo que le había preparado, y como dice la actriz, se dio cuenta de que tenía mucha hambre, relata en la entrevista.

Para finalizar, Ramírez dice que las personas deben “aceptarse y amarse” tal cual son, que es necesario desarrollar amor propio y también expresó que se debe tener cuidado con lo que se le dice a las niñas cuando están pequeñas (respecto a su peso) porque eso puede afectar su salud y su futuro, cuenta en la entrevista.