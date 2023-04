Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque están separados desde hace más de un año, todavía siguen compartiendo algunos momentos familiares muy especiales cuando se trata de alguno de sus hijos. La presentadora de ‘Día a día’ y el actor de ‘Café, con aroma de mujer’, han demostrado tener una gran relación por el bienestar de sus hijos Matías y Salvador.

Así fue el primer día de jardín de Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

Hoy, la vallecaucana, que ya se encuentra con pareja nueva, expresó su felicidad y melancolía porque su hijo menor “se creció”, pues hoy fue al jardín por primera vez. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 7,4 millones, registró cómo fue ese día tan especial. “Yo sé que me he vuelto muy perdida por acá por las redes sociales y por mis historias, ya casi no aparezco, ya casi no hablo con ustedes como lo hacía antes. Me he vuelto malísima para interactuar por aquí… Hoy es un día muy especial, llevamos varios días alistando a ‘Salva’ para su primer día de jardín que fue hoy. ¿En qué momento se pasaron dos años tan rápido?”, comenzó diciendo la presentadora.

De acuerdo con lo que contó, el niño también estuvo acompañado de Lincoln Palomeque, su hermanito Matías, que recientemente recibió un regalo de Luis Díaz, su abuela y su nana. “Hoy fue su primer día y fue un acontecimiento familiar. Estuvimos todos acompañándolo. Fue el papá, mi mamá, la ‘nani’, ‘Mati’, que desde hace días me dijo ‘mamá, por fa, déjame llegar tarde al colegio porque quiero acompañar a mi hermano’”.

¿Cómo le fue a Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque en el jardín?

Carolina mostró unas imágenes de cuando llegaron al jardín y dejaban al pequeño, quien nació el 19 de febrero del 2021. El niño se mostró feliz y tranquilo explorando los juegos que hay en el jardín.

Después de recoger a ‘Salva’, volvió a publicar unas nuevas imágenes donde le preguntó a su hijo sobre su experiencia en su primer día de clases: “¿cómo te fue en tu primer día?”, a lo que el pequeño contestó con mucha ternura: “bien”. “¿Te gustó tu jardín?, ¿Jugaste?, ¿Estuvo rico?, ¿Cantaste?, ¿Fuiste feliz?”, a todas esas preguntas el pequeño respondió: “sí”.

Ese tierno momento generó múltiples comentarios en redes sociales. Los seguidores no dudaron en afirmar que admiran al pequeño. Cada vez que la presentadora publica algo sobre él, se convierte en tendencia: “siempre busco tus historias es para ver a salvador, él me llena el alma bendiciones”, “Salva eres muy inteligente”, “hermosura de bebé lo amo Dios te bendiga príncipe bello”, “Salvador me llena de emoción, me alegra el día con una sonrisa”, “divino Salvador Dios te siga bendiciendo”.