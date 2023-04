Por estos días, uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de comunicación, es la relación de Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’ y su nuevo novio Jamil Farah.

Hasta el momento, la pareja no ha oficializado su relación, pero, por lo visto, no ha dudado en presumir su amor. Este fin de semana estuvieron juntos en San Andrés y, aunque no postearon ninguna foto juntos, sus publicaciones por separado en sus perfiles de Instagram demostraron que la pasaron muy bien.

Jamil Farah y Greeicy Rendón juntos

En la instantánea se observa a Jamil con su traje de piloto, posando, muy sonriente, al lado de la intérprete de ‘Los consejos‘. En la descripción de la imagen, escribió: “Nos conocimos cuando teníamos 15 años en San Andrés y tres doritos después, aquí andamos volando con ma friend”.

La caleña no dudó en responder su mensaje, que data del 4 de noviembre del 2018. “Un placer. Venía muerta del frío pero bueno jajajaja”, le contestó.

La imagen cuenta con casi 500 me gustas y tiene múltiples comentarios de parte de algunos internautas quienes resaltaron la gran amistad que tiene la cantante con el nuevo novio de Carolina Cruz.