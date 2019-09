Y es que Carolina tuvo que tener la experiencia del primer beso de su vida frente a las cámaras de televisión que grababan ‘De pies a cabeza’, serie que protagonizó junto a Manuel José Chaves, con quien no se la llevaba tan bien en ese entonces.

“Me caía gordo. Yo no lo podía ver. Y lo peor es que mi primer beso fue con él, [en televisión] y en la vida real. Yo no le había dado un beso a nadie”, contó Carolina al programa AutoStar Tv.

“No me caía bien. Me parecía antipático, porque siempre como que se las sabía todas, y me caía mal”, detalló Acevedo sobre lo que le molestaba de su coprotagonista.

Sin embargo, reconoció que ella tampoco caía muy bien entre el elenco: “Me decían la gomela, qué horror”.

En la entrevista, que se puede ver a continuación, la actriz también se refirió a sus dos matrimonios y respectivos divorcios, cómo vivió la fama tan joven y otros temas personales.