Después de su ruptura con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos ha demostrado que es posible encontrar nuevamente el amor. De hecho, la actriz y presentadora se ha mostrado feliz en las redes sociales con su actual novio, Frederik Oldenburg.

Tanto ella, como él, han derrochado amor dejando ver a sus seguidores lo que sienten el uno por el otro. Por ello, sus fanáticos con frecuencia comentan lo bien que se ven juntos y apoyan la relación lleva la pareja hoy en día.

Ahora, los novios se han vuelto virales tras un video que compartieron en redes en el que se les puede ver bailando sensualmente, una acción que generó una diversidad de comentarios de quienes tuvieron la oportunidad de verlos.

Una de las grandes pasiones de Carmen es el baile. Así lo ha dejado ver en una diversidad de videos que ha compartido con sus seguidores.

En uno de los últimos videos compartió la actriz, se le puede ver junto a Frederik bailando ‘Rush’ de Ayra Starr, en un remix del DJ Luli Torres.

En las imágenes es posible apreciar la química que tienen el uno por el otro, pues, se ve como cada uno disfruta el baile sin desaprovechar la oportunidad de compartir como pareja.

Durante el baile, Oldenburg no malgastó la oportunidad de estar tan cerca de Carmen y la besó apasionadamente, lo que hizo ver el baile aún más romántico. Una vez terminó la danza, Frederik salió corriendo, lo que hizo pensar que fue casi que obligado por la actriz a hacer el video. Junto a la publicación se puede leer:

“¡Love is in the air! Convencí a Frederik de hacer este video bailando y me encantó… aunque al final él quiso huir”.