Carmen Villalobos es reconocida por el gran amor que le tiene a los animales, de hecho, hasta el momento ha preferido adoptar mascotas que tener hijos, y en redes sociales suele compartir contenido sobre protección a estos amigos de cuatro patas.

La actriz es la dueña de dos perros, Fred y Mambo, pero, como muchos saben, durante las fiestas decembrinas, muchos animales sufren por las celebraciones, más específicamente por la pólvora que encienden. Aunque hay quienes defienden este tipo de prácticas basándose en la tradicionalidad, se ha demostrado lo nerviosos que se llegan a poner las mascotas, hay algunas que incluso llegan a convulsionar por los nervios y angustia que sienten.

La barranquillera este año ha sonado bastante por su separación con Sebastián Carvajal, pero sus proyectos profesionales y otros detalles de su vida personal han sido tema de conversación entre sus seguidores. Por ejemplo, sus perritos, que ocupan un lugar muy especial en su corazón y hogar, tuvieron que ser llevados a un lugar especial para evitar que se asustaran.

“Empezamos con la pólvora, mis perros están super mal. Ustedes saben que él es grande, me tocó abrir aquí el closet. Aquí estamos y acá abajo me toco meter una sábana porque los dos son super nerviosos. Ustedes lo ven grande, pero él es super nervioso con la pólvora. Ay, Dios mío, linda época, pero para ellos no”, expresó Carmen Villalobos en sus redes sociales.

El mensaje de la también presentadora fue compartido y difundido, entonces varios internautas aprovecharon para comentar la situación, por ejemplo:

“Poner música relajante a todo volumen, incluso Discovery creó una lista de canciones y yo las uso, ayudan mucho”, “Mi perro en vez de esconderse se quiere es salir a la calle a mirar y ladrar”, “La gente no entiende el mal que causan estallando pólvora, no solo son los perros, los animales silvestres, los pájaros, incluso personas con autismo y otras condiciones sufren con la pólvora”, “Los que tenemos mascotas odiamos la Navidad en Bogotá, mucha pólvora y 0 control por las autoridades”, y muchos más.

El nuevo tatuaje de Carmen Villalobos

En los últimos días, la protagonista del remake de ‘Hasta que la Plata nos Separe’ mostró en redes sociales que se hizo un nuevo tatuaje, “Les presento mi nuevo tatuaje y a Billy Virviescas el encargado de hacerlo. Billy, ¡ERES LO MÁXIMO! ¡Gracias por tu paciencia, dedicación y súper energía! Me encanta rodearme de personas así”, empezó diciendo.

Villalobos también aprovechó para contarle a sus más de 21 millones de seguidores en Instagram el significado del grabado: “Mi tatuaje dice GRATITUD. Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo. Es una palabra que me identifica. Agradezco a diario y a todo momento por todo. La gratitud te ayuda a seguir creciendo. Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más en todos los aspectos”.