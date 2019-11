Luego de ser blanco de ataques en redes por su aparente silencio frente a la coyuntura que atraviesa Colombia, que tuvo entre consecuencia la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero, el artista dedicó tres trinos para responder y hablar del tema.

En el primero, Carlos Vives aseguró tener el corazón arrugado “de saber que nos seguimos matando y nos seguimos odiando. Que no cuidamos nuestros niños, ni a nuestros indios, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros viejos, y de no poder tener una sola Colombia”.

Ha sido un tiempo de estar en el estudio grabando mi nuevo disco con el corazón arrugado de saber que nos seguimos matando y nos seguimos odiando.Que no cuidamos nuestros niños,ni a nuestros indios,ni a nuestras mujeres ni a nuestros viejos y de no poder tener una sola Colombia!

Enseguida, el intérprete de éxitos como ‘La tierra del olvido’ compartió el audio de su canción ‘Los niños olvidados’, tema incluido en su álbum ‘Vives’ de 2017, que según él es su “plegaria por los niños olvidados”.

Siempre saco un momento en el dia para leerlos. Me quedo sin aliento, disparan de todas partes. Todos dicen tener la razón, no hay unión. Colombia es solo una marca. Acá mi plegaria por los niños olvidados: https://t.co/5EhN7p29Ab

Y para cerrar, el intérprete samario señaló que en el momento en que lanzó ese trabajo “a muy poca gente le importó”, y resaltó que cualquiera que lo juzgue por supuestamente callar, puede encontrar sus opiniones en sus canciones.

Hay gente que me insulta porq no hago comentarios por aquí pero cuando grabé la canción "Los niños olvidados" hace dos años junto a @CynthiaMontanoC a muy poca gente le importó. Si quieres conocer mi opinión búscalo en mis canciones.A seguir trabajando por esta tierra y no jodan!

— Carlos Vives (@carlosvives) November 7, 2019