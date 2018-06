La periodista Michell Rodríguez, de Testigo Directo, inició desde octubre de 2017 la investigación del caso de Consuelo en donde ella misma le confesó:

“Yo me iba a suicidar, de ver que van 17 años, y que el Gobierno en vez de darle plata a una pobre como yo le da a los guerrilleros y que por mí no hacen nada”.

En medio de los nervios, lágrimas y felicidad, Consuelo fue llevada al restaurante Gaira para conocer a uno de sus ídolos. Carlos Vives entró cantando su tema favorito ‘Déjame entrar’ y que con un fuerte abrazo le regaló la fuerza que no tuvo de sus seres más cercanos.

Consuelo le contó de su experiencia en septiembre de 2017 con el papa Francisco:

“Le dije que me iba hacer la eutanasia y cuando vio todo mi repertorio, le mostré la carta de eutanasia que me la hacía el 29 de septiembre a las 4 p.m. en Teusaquillo. Y me dijo, que no me la fuera hacer, y que rompiera la carta. Pero yo no lo rompí, yo la tengo ahí”.