La toma, en donde su esposo Offset le sube la pierna y la inclina hacia abajo para posar para los fotógrafos, circuló en redes con mensajes que aseguraban que la cantante había dejado ver sus partes íntimas.

Sin embargo, horas después, y al darse cuenta de lo que se estaba diciendo en las redes sociales, Cardi B publicó un video en sus historias de Instagram para dar una lección de anatomía a sus detractores.

“Todos ustedes, malditos, que andan por ahí ‘photoshopeando’ la fotografía y diciendo “la ‘cuca’ de Cardi’… Primero que todo, esa no es mi vagina. Mi vagina está aquí. Aquí es donde mi hija nació”, comienza la artista diciendo en la grabación.

Luego, con su característico tono irreverente, señala su partes íntimas y reitera dónde está su vagina y dónde comienza su trasero, para marcar la diferencia a sus seguidores.

A continuación, el video, replicado por la cuenta de Twitter @IamBravin:

Offset came mid-way as Cardi B was doing her thing. Mans just Ghosted. 😂😂😂pic.twitter.com/FCZ2g7CN5b

— BRAVIN™ (@IamBravin) May 2, 2019